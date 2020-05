Dodi Lukebakio et Matheus Cunha (Hertha Berlin)

BUNDESLIGA - Après une première période terne, le Hertha Berlin a accéléré en deuxième période pour finalement s'imposer largement dans le derby face à l'Union (4-0). Ce succès permet aux joueurs de Bruno Labbadia de grimper d'une place et d'entrer dans la première moitié du classement (10e).

Le Hertha Berlin retrouve des couleurs. Deuxième match et deuxième victoire pour le nouvel entraîneur de la Vieille Dame, Bruno Labbadia après ce succès écrasant (4-0) dans le derby de Berlin face à l’Union. Le Hertha a tué tout suspense en seulement 10 minutes en deuxième période grâce à des buts d’Ibisevic (51e), Lukebakio (52e) et Cunha (61e) avant que Boyata (77e) ne vienne parachever le triomphe de son équipe qui revient provisoirement à 5 points des places européennes. Pour les métallos de l’Union, la reprise de la Bundesliga est des délicate avec une deuxième défaite d’affilée sans marquer de but, la troisième de suite en championnat.

Le quatrième entraîneur semble enfin être le bon pour la Vieille Dame qui a longtemps attendu le partenaire parfait après Ante Covic, Jürgen Klinsmann et Alexander Nouri. Un succès convaincant face à Hoffenheim (0-3) pour commencer, un rival terrassé (4-0) dans le derby pour enchaîner, l’histoire d’amour commence bien entre Bruno Labbadia et le Hertha. Il aura certes fallu, comme contre Hoffenheim, attendre la deuxième période pour faire la différence du côté du Hertha mais lors de la dernière journée, les hommes de Labbadia ont mis 16 minutes pour inscrire les 3 buts qui ont tué tout suspense, il ne leur en a fallu cette fois que 10.

Deux buts en une minute

Sur un centre de Plattenhardt, côté gauche, Ibisevic a d’abord trouvé la lucarne de la tête en venant couper le ballon au premier poteau (51e). Sur le coup d’envoi, le même Ibisevic a récupéré au milieu de terrain pour lancer Lukebakio en profondeur. Celui-ci a dribblé le portier de l’Union avant de marquer dans le but vide (52e). À peine 9 minutes plus tard, Ibisevic, encore lui, a remis un ballon en retrait pour Cunha à l’entrée de la surface qui est venu ajuster Gikiewicz d’une frappe à ras de terre (61e), inscrivant son 4e but sur ses 4 derniers matches de Bundesliga. Sur une deuxième passe décisive de Plattenhardt sur corner, Boyata est ensuite venu conclure cette démonstration (77e).

Vedad Ibisevic (Hertha Berlin) buteur face à l'Union Berlin Crédits Getty Images

La messe était dite alors même que les hommes d’Urs Fischer semblaient bien mieux dans cette rencontre juste avant le premier but du Hertha. Les joueurs de l’Union n’ont pas su relever la tête après leur défaite (0-2) face au Bayern lors de la dernière journée et enchaînent un 3e revers en championnat, le 2e de suite depuis la reprise de la Bundesliga.

S’ils gardent 7 points d’avance sur la zone de relégation, les métallos doivent réagir dès mercredi face à Mayence (15e), concurrent direct pour le maintien. Les hommes de Bruno Labbadia se déplaceront quant à eux du côté de Leipzig le même jour pour tenter d’enchaîner une 3e victoire de rang en championnat et pourquoi pas commencer à rêver d’Europe.

