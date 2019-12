Il est loin le temps où Johan Micoud et Valérien Ismaël dominaient la Bundesliga avec le Werder Brême. Quinze ans après son titre de champion, le club du nord de l'Allemagne reste scotché à la quinzième place avec deux points d'avance seulement sur le premier relégable Düsseldorf, qui jouera ce mardi soir à Augsbourg. A Brême, le Suédois Robin Quaison a réussi un triplé et le Français Jean-Philippe Mateta a marqué la cinquième réalisation. A noter aussi que Pavlenka a marqué contre son camp.

Les chiffres sont cruels : après le 6-1 à Munich la semaine dernière, les Brêmois viennent donc de concéder 11 buts en deux matches. Ils n'ont plus gagné à domicile depuis la troisième journée, le 1er septembre, et restent sur trois défaites consécutives devant leur public. Mayence n'était pourtant pas un foudre de guerre. Les Sudistes, qui avaient été corrigés sur leur terrain la semaine dernière par Dortmund (4-0) sont modestement et provisoirement treizièmes après cette victoire fleuve.