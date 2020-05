BUNDESLIGA - Le RB Leipzig a signé une mauvaise opération en concédant un nul à domicile face à Fribourg (1-1) samedi, lors de la reprise de la Bundesliga après plus de deux mois d'arrêt en raison de la pandémie du coronavirus Covid-19. Wolfsburg s'est imposé sur le fil à Augsburg (1-2). Hoffenheim a vécu un véritable cauchemar en s'inclinant lourdement à domicile devant le Hertha Berlin (0-3).

Le RB Leipzig a retrouvé la Bundesliga comme il l'avait quittée avant l'interruption forcée : par un match nul (1-1). Alors que les hommes de Julian Nagelsmann n'ont pas ménagé leurs efforts, malgré l'incertitude de la fraîcheur physique, ils sont tombés sur une équipe de Fribourg opportuniste, portée par un gardien en mode muraille. L'opération a même failli être pire pour Leipzig, puisqu'il a fallu courir après le score et puisque le VAR a justement annulé un but de Fribourg dans les arrêts de jeu. Au classement, Dortmund, large vainqueur face à Schalke (4-0), prend le large.

Le film de Leipzig - Fribourg

Ligue des champions Un revers cinglant et une série inédite : Mourinho est tombé de son piédestal 11/03/2020 À 08:03

C'était une reprise pour prendre à nouveau du plaisir et, surtout, la marche vers l'avant, ce sera plutôt celle des regrets pour Leipzig, qui devra regarder dans son rétroviseur depuis sa troisième place fragile. On ne savait pas dans quel état on allait retrouver cette équipe séduisante, qui avait battu Tottenham en Ligue des Champions avant la crise liée au coronavirus. Ses supporters, amassés devant leur télévision plutôt que dans les tribunes, ont dû être rassurés en voyant la générosité étalée face à Fribourg. Pendant 90 minutes, et surtout après la pause, à un instant du match où l'intensité a grimpé d'un léger cran, Leipzig a attaqué, beaucoup. Mais ses intentions n'ont pas été suivies par la réussite, les stigmates du confinement et/ou de la jeunesse sans doute.

L'envie sans la réussite pour Leipzig

Tout le contraire de Fribourg, qui a joué crânement sa chance, par séquence. L'équipe a surtout profité de la passivité adverse sur un corner a priori anodin, à peine effleuré par Manuel Gulde (0-1, 34e). Pas aidé par sa maladresse sur certaines occasions franches, à l'image d'un Ademola Lookman loupant le cadre dans une position idéale (56e), Leipzig est également tombé sur un mur nommé Schwolow. Le gardien de Fribourg a multiplié les interventions déterminantes (8e, 14e, 23e, 52e, 57e, 72e, 84e). Il n'a en revanche rien pu faire face à Yussuf Poulsen, qui a parfaitement repris un centre précis de Kevin Kampl (1-1, 77e). Dans les ultimes instants, Robin Koch croyait réaliser le hold-up pour Fribourg, mais une position de hors-jeu a été signalée par le VAR (90e+3).

Dans les autres rencontres de cette drôle de 26e journée, on retiendra d'abord la victoire sur le fil de Wolfsburg sur la pelouse d'Augsburg (1-2). Alors que Tin Jedvaj (54e) avait répondu à l'ouverture du score de Renato Steffen (43e), Daniel Ginczek a enfilé son costume de sauveur (90e). Ce succès, conjugué à la défaite de Schalke, fait grimper Wolfsburg au sixième rang. De son côté, Hoffenheim a lourdement chuté chez lui face au Hertha Berlin (0-3), qui a fait la différence après la pause grâce à des buts de Vedad Ibisevic (60e) et Matheus Cunha (74e). Auparavant, Kevin Akpoguma avait marqué contre son camp (58e). Il n'y a eu en revanche ni but ni vainqueur dans le face-à-face entre le Fortuna Düsseldorf et Paderborn.

Ligue des champions Leipzig a donné la leçon au finaliste sortant 10/03/2020 À 21:46