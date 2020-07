BUNDESLIGA - Ce n'était plus un secret pour personne, mais c'est désormais vraiment officiel. Le Bayern Munich a annoncé vendredi l'arrivée de Leroy Sané, en provenance de Manchester City. L'international allemand s'est engagé avec le club bavarois jusqu'en juin 2025.

Le transfert de Leroy Sané au Bayern Munich était dans les tuyaux depuis quelques semaines, c'est désormais officiel. Le champion d'Allemagne a trouvé un accord avec Manchester City pour rapatrier l'ailier gauche international allemand en Bundesliga, quatre ans après son départ de Schalke 04. Le joueur de 24 ans a signé vendredi un contrat de cinq ans avec le club bavarois et commencera sa préparation pour la saison 2020-2021 dès la semaine prochaine, indique le Bayern Munich sur son site officiel. Le montant du transfert serait estimé à environ 45 millions d'euros.

En août dernier, Leroy Sané avait été tout proche de rejoindre le Bayern Munich mais sa rupture du ligament croisé du genou droit lors du Community Shield opposant Manchester City à Liverpool (1-1 ap, 5-4 t.a.b) a stoppé les opérations. Cette saison, le joueur allemand n'a joué qu'une seule rencontre de Premier League : c'était le 22 juin dernier à l'occasion de la réception de Burnley (5-0), où Leroy Sané est rentré à onze minutes de la fin.

"Notre objectif est de rassembler les meilleurs joueurs allemands au Bayern Munich et la signature de Leroy Sané le souligne", a indiqué Karl-Heinz Rummenigge, le président du club bavarois sur le site officiel du champion d'Allemagne. "Avec Serge Gnabry, Kingsley Coman et Leroy Sané, notre équipe sera encore meilleure, notamment sur les ailes", a noté Hasan Salihamidzic, le directeur sportif munichois. Avec la tunique bavaroise, Leroy Sané aura des ambitions élevées et s'en cache pas.

"Le Bayern Munich est un très grand club avec des gros objectifs. Des objectifs qui me conviennent également. J'ai hâte de relever ces nouveaux challenges et de m'entraîner avec ma nouvelle équipe. Je connais Hansi Flick (ndlr : l'entraîneur) pour l'avoir côtoyé avec l'équipe allemande des U21. Nous nous sommes très bien entendus. Au Bayern Munich, la Ligue des champions sera la plus grande des priorités", a conclu le désormais ex-joueur de Manchester City.

