Bundesliga

Ramy Bensebaini est un héros à Mönchengladbach. Le défenseur du Borussia a signé les deux buts de la victoire de son équipe dans le choc face au Bayern Munich samedi (2-1), dont un penalty dans le temps additionnel. Mais il a bien failli ne pas le tirer pour une raison assez originale. "J'avais oublié, a-t-il lancé au micro de Sky Sport Allemagne après la rencontre. C'est Tobias Sippel (le gardien remplaçant sur la touche, ndlr) qui m'a rappelé que c'était à moi de tirer".

La semaine dernière, lors du match contre Fribourg, le Suisse Breel Embolo avait manqué un penalty. "On s'était dit que Breel ne tirerait plus les penalties, et on avait dit que je tirerais le prochain, a raconté Bensebaini en riant. Mais j'avais oublié." L'international algérien est finalement allé le frapper, parfaitement, pour battre Manuel Neuer et offrir un succès de prestige à son équipe.

"Neuer, il cache tout"

"C'est sûr que j'avais un peu la pression, a-t-il poursuivi, quand tu as un gardien comme Manuel Neuer en face de toi, il fait ça (un geste de la main) et il cache tout!". "Mais à l'entraînement, je travaille tout le temps les penalties en fin de séance, j'ai fait comme d'habitude, j'ai marqué, je suis content!", a-t-il conclu.

Cette victoire laisse le Borussia seul en tête après 14 journées, avec un point d'avance sur Leipzig et désormais sept sur le Bayern Munich, relégué provisoirement à la sixième place.