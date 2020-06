BUNDESLIGA - Mauvaise opération pour le Borussia Mönchengladbach. Longtemps dominateurs, les coéquipiers d'Alassane Pléa, expulsé en seconde période, ont fini par s'incliner vendredi à Fribourg (1-0), en match d'ouverture de la 30e journée. Ils ont ainsi manqué l'occasion de s'incruster provisoirement sur le podium et perdu des points précieux dans la course à la Ligue des champions.

Coup d'arrêt pour les Poulains. Les coéquipiers de Marcus Thuram se sont inclinés sur la pelouse de Fribourg (1-0) en ouverture de la 30e journée de Bundesliga, vendredi soir. Dominateurs mais peu réalistes, ils ont craqué sur coup de pied arrêté peu avant l'heure de jeu puis n'ont pas pu réagir après l'expulsion d'Alassane Pléa dix minutes plus tard. Les hommes de Marco Rose visaient une place sur le podium mais restent quatrièmes et pourraient être distancés par leurs concurrents Dortmund, Leipzig et Leverkusen dans la course à la prochaine Ligue des champions.

