BUNDESLIGA - Tour à tour buteur dans les sept premières minutes à Francfort samedi, les Français Alassane Pléa et Marcus Thuram ont rapidement donné une confortable avance à Mönchengladbach, finalement vainqueur sur le terrain de l'Eintracht (1-3). Mieux, ils ont placé le Borussia sur le podium, devant Leipzig.

Une reprise de rêve pour le Borussia. Même dans leurs meilleures projections, les hommes de Marco Rose n’avaient sûrement pas imaginé tel scénario. Car celui de ce samedi après-midi a été tout simplement parfait : une ouverture du score d’Alassane Pléa dès la première minute de jeu, le but du break de Marcus Thuram six minutes plus tard et un penalty transformé par Bensebaini en seconde période (73e) pour faire passer la réduction du score d’André Silva (81e, score final 1-3) comme complètement anodine. Voilà M’Gladbach troisième devant Leipzig, et donc de retour sur les meilleurs rails pour continuer sa quête à la qualification en Ligue des champions. Et plus si affinités.

Pourtant, au moment du coup d’envoi, les joueurs de Mönchengladbach devaient avoir beaucoup d’interrogations en tête. Est-ce que la reprise de leur championnat avant celle de leurs voisins européens est bien sans risque ? Comment va réagir leur équipe collectivement après si peu d’entraînements depuis la fin des deux mois du confinement allemand ? S’il est encore trop tôt pour répondre à la première question, les réponses à la seconde n’ont pas mis longtemps à arriver.

Pléa et Thuram mettent le feu

Il faut dire que la défense de l’Eintracht Francfort a eu bien du mal à se remettre dans le bain de la Bundesliga. Pataude et désorganisée, elle a semblé complètement absente lors du premier quart d’heure de la rencontre. Pour preuve, à peine le chronomètre enclenché, Alassane Pléa a levé tous les doutes de son équipe. Après seulement 37 secondes de jeu, l’ancien niçois s’est appuyé sur Hoffman pour ouvrir le score d’une frappe croisée du pied droit, en toute fin de course. Incrédules, les locaux n’étaient pourtant pas au bout de leurs peines.

Moins de six minutes plus tard, un autre Français a réussi son grand retour : Marcus Thuram, qui a prouvé tout son travail de remise en forme en jaillissant devant tout le monde après une course de plusieurs dizaines de mètres pour reprendre un centre à ras de terre de Bensebaini et marquer après cinq longs mois de disette(2-0, 7e). Le break fait, la bande à Marco Rose n’a ensuite pas eu à forcer son talent pour prendre le match à son compte, se montrant assez solide défensivement pour ne jamais être inquiétée et s’appuyant sur ses deux flèches tricolores pour porter le danger lors de contre-attaques éclairs.

Le podium pour M’Gladbach

Fatiguées, les deux formations ont ensuite paru s’entendre pour lever le pied, attendant une pause bien méritée. Revigorée, l’équipe de Marco Rose est revenue sur la pelouse bien décidée à terminer son travail de sape, s’offrant même le luxe d’un pressing haut pour museler les ardeurs de Francfort. C’est alors qu’Alassane Pléa a sorti la rencontre de son faux rythme en décochant une frappe enroulée de l’extérieur de la surface heurtant le haut du poteau droit d’un Kevin Trapp totalement battu (68e).

Dans la foulée, Embolo a profité d’une obstruction de Ndicka pour obtenir un penalty permettant à Bensebaini de fusiller l'ancien portier du PSG, entérinant tout espoir aux locaux (0-3, 73e). Car même la réduction du score d’André Silva (1-3, 81e) n’a pas semblé provoquer plus que le soulagement de ne pas terminer la rencontre fanny, tant le Borussia semblait mieux préparé pour ce grand retour aux affaires. Et voilà Mönchengladbach sur le podium de Bundesliga, où elle sera sans aucun doute compliquée à déloger

