BUNDESLIGA - Francfort s’est tranquillement imposé face à Schalke (2-1) mercredi pour le compte de la 32e journée de Bundesliga. Ce succès permet aux hommes d'Adolf Hütter de repasser devant leur adversaire du jour au classement. Schalke 04 s'enfonce et enchaîne un 13e match sans victoire en championnat.

Rien ne va plus du côté de Schalke 04. Nübel et sa troupe se sont encore inclinés mercredi sur la pelouse de Francfort (2-1), rallongeant ainsi un peu plus leur infernale série. Le dernier succès du club de Gelsenkirchen en Bundesliga remonte au 17 janvier dernier et une victoire 2-0 face au Borussia Mönchengladbach.

Mercredi, Francfort n'a pas eu à forcer pour s'imposer face à une formation de Schalke sans idées. Silva (28') et Abraham (50') ont permis aux hommes d'Hüter de mener tranquillement au score, avant que McKennie ne réduise la marque. Mais le jeune milieu de Schalke Can Bozdogan a pris un carton rouge dans le dernier quart d'heure de la rencontre, handicapant ainsi ses coéquipiers. Le score en restera là.

