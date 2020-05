BUNDESLIGA - Le Borussia Dortmund a digéré la défaite subie lors du "Klassiker". Et Jadon Sancho s'est lui aussi repris. Avec un triplé du prodige anglais, le club de la Ruhr a écrasé la lanterne rouge Paderborn (1-6), ce dimanche, lors de la 29e journée de championnat. Les hommes de Lucien Favre sont deuxièmes, à sept points du Bayern, le leader.

Voilà ce qui s'appelle remettre les pendules à l'heure. Sonné par sa défaite à domicile face au Bayern en milieu de semaine, le Borussia Dortmund a réagi de la plus belle manière en allant corriger Paderborn (1-6), dimanche, lors de la 29e journée. Après une première période délicate, les Borussen se sont réveillés à la reprise et le très attendu Jadon Sancho a signé un retentissant triplé. Les hommes de Lucien Favre confortent leur deuxième place du classement avec quatre points d'avance sur Leverkusen et Mönchenglabbach. Paderborn reste lanterne rouge.

Malgré leur entrée en jeu décevante en seconde période dans le Klassiker (0-1), Jadon Sancho et Emre Can étaient bien titulaires pour ce déplacement chez le dernier. A l'image de ces deux joueurs, les Borussen ont eu bien du mal à entrer dans leur match d'autant que les latéraux Achraf Hakimi et Raphaël Guerreiro étaient complètement bloqués dans les couloirs. Aligné en pointe en raison de la blessure d'Erling Haaland, Thorgan Hazard a ainsi dû se montrer patient avant de toucher son premier bon ballon face à un bloc adverse sérieux et cohérent.

Le Belge a profité d'une longue ouverture de Lukasz Piszczek pour chauffer les gants de Leopold Zingerle qui s'est interposé (17e). Après une tentative de Guerreiro, détournée de justesse par la défense de Paderborn (26e), Hazard a bien failli sanctionner une grossière erreur adverse mais a, de nouveau, buté sur le réactif Zingerle (30e). A la mi-temps, le bilan était clairement trop maigre pour le BVB.

Dortmund hausse soudainement le ton

Si Lucien Favre n'a procédé à aucun changement à la pause, ses hommes sont revenus sur le terrain avec de toutes nouvelles intentions. Hakimi (49e) puis Hazard (52e) ont mis le feu devant la cage adverse et le Belge n'a pas tardé à ouvrir le score de près après un centre de Can mal repoussé par le gardien (1-0, 54e). De quoi libérer définitivement les Marsupiaux qui ont vite doublé la mise grâce à Sancho au bout d'un joli mouvement collectif (0-2).

Car la réduction du score de Paderborn sur un penalty signé Uwe Hunemeier n'a nullement fait douter les visiteurs (1-2, 72e). Hazard et Sancho étaient déchaînés et l'Anglais s'est offert un deuxième but de près dans la foulée (1-3, 74e). Hakimi (1-4, 85e) et l'entrant Marcel Schmelzer, déjà passeur décisif pour le Marocain, ont alourdi le score (1-5, 89e).

Sancho, lui, a mis fin aux inquiétudes naissantes après ces dernières contre-performances en s'offrant un troisième but dans le temps additionnel (1-6, 90e+1). Le joueur de 20 ans en est désormais à 17 réalisations et autant de passes décisives cette saison en championnat. Menacé par Leverkusen et Mönchengladbach, Dortmund pourra aborder les cinq dernières journées avec confiance car son prodige a retrouvé le sourire.

