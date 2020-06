Robert Lewandowski celebrates after scoring his team's second goal during the German first division Bundesliga football match FC Bayern Munich v SC Freiburg on June 20, 2020

BUNDESLIGA - En marquant deux buts samedi contre Fribourg (3-1), Robert Lewandowski s'est offert un nouveau record et pas des moindres : le nombre de buts marqués en une saison de championnat allemand pour un joueur étranger.

Qualifier Robert Lewandowski de serial buteur serait loin d'être excessif. L'international polonais du Bayern Munich, Robert Lewandowski a marqué deux fois en première période samedi contre Fribourg, et battu avec 33 buts le record de buts marqués en une saison de Bundesliga pour un joueur étranger. Le précédent record avait été établi par Pierre-Emerick Aubameyang (31 buts) avec Dortmund en 2016-17.

Saison après saison, Lewandowski ne cesse de prouver qu'il est l'une des pièces incontournables, voire même vitales de la machine Bayern Munich. En 2019-20, toutes compétitions confondues, l'international polonais a joué 40 matches, pour 46 buts inscrits et cinq passes décisives délivrées. Et ce n'est pas parce que son équipe était déjà championne d'Allemagne que Lewandowski n'allait pas soigner ses statistiques.

Ligue 1 Nice recrute Daniliuc, Schneiderlin en approche HIER À 20:26

Robert Lewandowski (FC Bayern München) Crédit: Getty Images

"Etre seulement bon, ce n'est pas assez"

Dans une interview récemment accordée à France Football, l'attaquant se confiait sur son envie perpétuelle de mieux faire : "Être seulement bon, ce n'est pas assez pour faire partie des meilleurs ou simplement s'améliorer. Il faut en faire plus. C'est vraiment un an après mon arrivée au Borussia Dortmund que j'ai tout changé dans ma mentalité, ma façon de concevoir le football, que je devais mettre en place. Chaque année, j'ai appris des choses. J'étais certain que je pouvais être encore meilleur, devenir un gros bosseur et, dans le même temps, un joueur plus complet."

Et même s'il n'avait pas pas osé l'imaginer au début de sa carrière, Lewandowski a bel et bien marqué de son empreinte le panthéon du football : "Faire quelque chose de spécial, battre ce type de records, si on peut appeler ça comme ça, être quelque part dans l'histoire du football pour les prochains trente, quarante, cinquante ans, c'est quelque chose que je ne pouvais même pas expliquer. (...) J'en suis fier, et c'est forcément quelque chose qui va rester dans ma vie." De là à viser le Ballon d'Or ? Oui et non : "Je n’y pense pas. Même si, dans ma vie, je crois que tout est possible..."

Robert Lewandowski Crédit: Eurosport

Bundesliga 24 bougies, 9 fois champion... L'étonnant record de Coman 16/06/2020 À 22:13