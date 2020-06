BUNDESLIGA - Dans une seconde période plus rythmée, Dortmund s'est offert samedi une victoire étriquée sur Hertha Berlin (1-0) qui lui permet de s'accrocher à sept longueurs du leader, le Bayern Munich. Et surtout quatre points d'avance sur Leipzig.

S’il se fait lentement à l’idée qu’il ne sera probablement pas champion d’Allemagne cette saison, le Borussia Dortmund a fait une excellente opération sur sa pelouse face au Hertha Berlin grâce à une réalisation d’Emre Can (1-0). S’ils n’ont pas été flamboyants, les joueurs de Lucien Favre se sont montrés disciplinés et chirurgicaux pour profiter des mauvais résultats de tous leurs concurrents à la Ligue des champions (défaites de Mönchengladbach et du Bayer Leverkusen, nul de Leipzig), afin de prendre 4 quatre points sur son plus proche poursuivant, à quatre journées de la fin.

Pas séduisants mais vainqueurs, et ils s’en contenteront bien. S’ils ont été loin de leurs standards habituels, les coéquipiers de Jadon Sancho ont fait un grand pas pour s’assurer d’une place en Ligue des champions la saison prochaine, au terme d’un match plutôt fermé face au Hertha Berlin. Alors que l’absence d’Erling Haaland à la pointe de l’attaque s’est faite ressentir, les Jaune et Noir s’en sont tirés d’une courte tête face à une formation qui les a longtemps embêtés, et c’est surtout grâce au talent de son autre joyaux : Sancho.

L’international anglais a été au départ de la seule éclaircie d’un match sinon très fermé, qui a permis au BVB d’empocher une 8e victoire en 9 rencontres. C’est l’homme aux 17 buts et 17 passes décisives en championnat cette saison qui, suite à une série de dribbles et une passe millimétrée, a permis à Julian Brandt de servir Can à l’entrée de la surface. L’Allemand ne s’est pas fait prier pour tromper Rune Jarstein, pas tellement inquiété jusque-là, du droit (1-0, 58e).

Un gros loupé de chaque côté

Une juste récompense pour Can, qui a remplacé Hummels, suspendu, dans la défense à trois du Borussia Dortmund, et qui est souvent monté dans le premier acte pour tenter de déséquilibrer le bloc berlinois, peu éprouvé par le manque de mouvement des joueurs offensifs de Lucien Favre. Face à son ancien club, le coach de la deuxième meilleure attaque de Bundesliga a dû longtemps penser que son équipe allait manque l’opportunité de se donner de l’air au classement. Mais le Hertha n’a pas non plus trop fait trembler Roman Bürki si ce n’est sur une frappe puissante de Vladimir Darida en première période (31e).

Oui, les joueurs de la capitale allemande pourront toujours regretter l’énorme occasion d’Alexander Esswein - juste avant le but - dont la frappe croisée a filé à quelques centimètres du poteau droit des locaux (56e). Mais Thorgan Hazard avait lui aussi fait preuve de maladresse un peu plus tôt sur la situation la plus chaude de son équipe dans le premier acte (21e). Un moindre mal pour un Dortmund toujours sur courant alternatif, qui se contentera d’avoir creusé l’écart avec Leipzig (4 pts), le Borussia Mönchengladbach et le Bayer Leverkusen (7 points) dans la course aux places européennes.

