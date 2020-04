La quarantaine peut avoir du bon. Au chômage technique depuis le 13 mars dernier et la suspension des championnats, les joueurs de Bundesliga et de 2.Bundesliga s’occupent en attendant de retrouver les terrains. S’ils continuent de s’entretenir physiquement pendant leur quarantaine – le Bayern a notamment mis en place un programme de cyber-entraînement - ils doivent, comme tout le monde, occuper le reste de leur journée.

Pendant que certains passent beaucoup de temps sur les réseaux avec des vidéos décalées comme le #StayAtHomeChallenge, d’autres ont décidé de se replonger dans les études et de suivre des cours à distance selon le média allemand ARD Radio-Recherche Sport. Et certains étudiants sont bien connus du grand public. Matthias Ginter, champion du monde en 2014, Sven Ullreich, le portier du Bayern, Lukas Klostermann, le défenseur du RB Leipzig ou encore Alfred Finnbogasson, l’attaquant international islandais d’Augsburg : tous ont repris le chemin de l’école.

Lukas Klostermann, défenseur du RB Leipzig et international allemand.Getty Images

Décriées puis saluées ; le virage à 180 degrés des études supérieures chez les pros

Longtemps critiqué par les clubs professionnels qui privilégiaient une attention exclusive pour le terrain, l’enseignement à distance est désormais accepté voire même incité surtout en cette période de confinement. "Si vous avez un cours chaque jour, c’est quatre heures de votre temps que vous passez sur le site de formation. Ensuite, vous avez beaucoup de temps pour faire autre chose. Et ce temps, c’est à eux de l’utiliser à bon escient", a déclaré Christian Keller, le directeur général du SSV Jahn Regensburg (2e division).

Au total, plus de 60 % des membres de l’effectif de Regensburg étudient ou ont terminé leurs études. Sebastian Nachreiner, au club depuis 2010, prépare même un doctorat en droit. Du côté du board, on se satisfait de voir les joueurs occupés. Mieux, les dirigeants les encouragent à suivre des cours pour préparer "l’après", mais aussi parce qu’ils sont convaincus qu’ils seront plus performants sur le terrain.

La joie des joueurs de Jahn Regensburg contre Osnabruck, novembre 2019.Getty Images

Une vision également partagée par Christian Streich, entraîneur de Fribourg, la belle surprise de la saison en Bundesliga. "Le football est un sport simple, mais parfois, il peut devenir compliqué et ça peut être utile de le comprendre en adoptant un regard extérieur." Et reprendre une activité studieuse en parallèle du sport de haut niveau a ses vertus sur le terrain. Ulf Baranowsky, le directeur général du VDV (l’union des joueurs professionnels allemands) abonde dans ce sens auprès du quotidien bavarois Idowa : "Les enquêtes scientifiques et notre expérience montrent que les joueurs qui suivent une formation professionnelle en parallèle peuvent mieux gérer les situations sportives avec beaucoup de pression. Ils savent que s’ils échouent sur le terrain, ils ne tomberont pas dans le vide."

Le moment "idéal" pour préparer l’après-carrière

Une carrière de footballeur dure rarement plus de vingt ans et il faut anticiper le futur. Le confinement apparaît donc comme l’occasion idéale pour les joueurs de se projeter dans l’après. "A un moment donné, le football est fini. Et il faut préparer l’étape suivante", a déclaré Fredi Bobic, directeur sportif de l’Eintracht Frankfurt. Niklas Lomb, gardien du Bayer Leverkusen, est du même avis. Le portier de 26 ans a récemment débuté des études de management du sport à l’IST Düsseldorf – qui accueille environ 200 joueurs professionnels du pays dont 25 évoluant en Bundesliga – pour "avoir une deuxième corde à son arc" et avoir plus de chances d’accéder à un travail après sa carrière.

"A l’heure où le championnat, les matches et les entraînements sont arrêtés, toutes ces problématiques deviennent plus présentes", a-t-il ajouté. Management du sport, psychologie, diplômes d’éducateurs et même droit ; les joueurs se préparent. Un parfum de centre de formation certes, mais surtout une aubaine pour mieux préparer la retraite sportive.