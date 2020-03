Les joueurs de Schalke 04 ont renoncé à une partie de leur salaire pour aider leur club à surmonter la crise liée au coronavirus, comme cela a été le cas dans d'autres clubs de Bundesliga cette semaine. L'effectif professionnel a trouvé un accord avec la direction "pour renoncer partiellement aux salaires et primes". Les dirigeants, l'entraîneur et le staff ont fait savoir qu'ils accepteraient eux aussi un accord en ce sens.

" Une magnifique loyauté "

Aucun chiffre n'a été communiqué, mais l'économie "est de l'ordre de plusieurs millions", et permettra au club, qui emploie plus de 600 personnes, d'affronter les problèmes de trésorerie qui se posent depuis l'arrêt des compétitions. "Le fait que les joueurs se soient montrés conscients de leurs grandes responsabilités et qu'ils aient fait preuve d'une totale solidarité est un signe magnifique de loyauté", s'est félicité le directeur sportif Jochen Schneider.

Avant eux, les joueurs du Bayern Munich, de Dortmund, de Mönchengladbach ou de l'Union Berlin avaient déjà renoncé à des parts plus ou moins importantes de leurs salaires, pour aider leurs clubs.