Dortmund craque sur le fil à Hoffenheim et reste à distance des leaders

Les observateurs du PSG, futur adversaire de Dortmund en C1, ont sûrement vu beaucoup de failles. Notamment sur le plan défensif, où les joueurs du Borussia Dortmund ont été incapables de tenir un excellent résultat qui leur aurait permis de mettre la pression sur les équipes de tête. Mais également sur le Bayern Munich, troisième, qui recevra Wolfsburg ce samedi après-midi.

Comme souvent cette saison, Dortmund a réalisé une superbe première période et ouvert le score par Mario Götze (17e). Mais faute d'avoir creusé l'écart lorsqu'ils en ont eu l'occasion, les hommes de Lucien Favre ont laissé Hoffenheim revenir et passer devant en fin de match, par Sargis Adamjan (1-1, 79e) et Andrej Kramaric (2-1, 87e). Avec ce résultat positif, les coéquipiers de Robert Skov grimpent à la sixième place.