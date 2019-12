Débarrassé des blessures à répétition, Kingsley Coman peut enfin enchaîner. Le Français, auteur de prestations réussies ces dernières semaines avec le Bayern Munich, a vu sa cote remonter en Allemagne. L'amour entre le joueur et son club est donc au beau fixe. Dans une interview accordée au site officiel du Bayern Munich cette semaine, Kingsley Coman a expliqué qu'il se verrait bien porter les couleurs de l'équipe bavaroise sur le long terme.

"J'ai 23 ans et environ dix années de carrière devant moi. Je peux en effet imiter Franck Ribéry et rester douze ans au Bayern Munich. En tout cas, je suis sûr de rester longtemps ici. La ville est géniale, j'adore le club. Nous avons remporté plein de trophées. Il me manque juste la Ligue des champions. A part la méteo, je ne veux rien changer", a déclaré l'ancien joueur de la Juventus Turin avec humour. En forme avec le Bayern Munich, l'ailier a gagné la confiance de Didier Deschamps depuis septembre dernier. De bon augure avant l'Euro 2020 pour le fidèle Kinglsey Coman.