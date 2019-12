La sortie non contrôlée d'Alexander Nübel lors du match Schalke 04-Eintracht Francfort (1-0) avait des airs d'Harald Schumacher. Contrairement à son aîné de 1982, le gardien du club de Gelsenkirchen s'est excusé ce lundi sur Instagram. "Je voudrais m'excuser sincèrement auprès de Mijat Gacinovic. Je lui ai parlé hier et lui ai dit à quel point j'étais désolé. Je ne veux fondamentalement blesser personne. J'ai mal évalué la situation et j'étais en retard. Désormais, la chose la plus importante est que Mijat retrouve rapidement les terrains", a-t-il déclaré.

Dans la foulée, le joueur de Francfort lui a répondu. "Merci de t'être excusé immédiatement. Cela arrive dans le football", a-t-il commenté. De son côté, la commission de discipline n'a pas encore fixé la sanction de Nübel, qui risque d'être sévère. Le gardien vice-champion d'Europe Espoirs avec l'Allemagne en est déjà à son deuxième carton rouge en Bundesliga.