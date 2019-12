Vainqueur dimanche de Fribourg (4-2), Mönchengladbach conserve la tête de la Bundesliga. Le club de Rhénanie-du-Nord-Westphalie peut maintenant se projeter vers la réception du Bayern Munich samedi (15h30), pour ce qui sera le match à ne pas manquer de la 14e journée.

En tête depuis la 7e journée, le Borussia (29 pts) compte toujours une longueur d'avance sur Leipzig, trois sur Schalke et désormais quatre sur Munich, battu samedi à domicile par Leverkusen (1-2) et qui, quoi qu'il arrive, ne repartira donc pas en leader de Mönchengladbach la semaine prochaine. Ce dimanche, l'homme du match a été l'international suisse de 22 ans Breel Embolo, auteur de deux buts (46e, 71e) et d'une passe décisive pour Patrick Hermann (51e), en plus d'un penalty raté qu'il avait lui-même provoqué (49e). L'ouverture du score dès la 3e minute avait été l'oeuvre de l'international Espoirs français Marcus Thuram.