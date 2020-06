Genou à terre et tous en coeur : Les joueurs de Dortmund unis contre le racisme

BUNDESLIGA - Dix jours après la mort de George Floyd aux Etats-Unis, les joueurs de Dortmund se sont réunis ce jeudi matin en forme de coeur à l'entraînement, avec un genou à terre, dans un geste antiraciste.

Toute l'équipe du Borussia Dortmund, deuxième de Bundesliga, a posé jeudi à l'entraînement un genou à terre, dans un geste de soutien à la lutte antiraciste, après la mort de George Floyd. Sur une photo publiée par la presse locale, on voit 28 joueurs sur le terrain d'entraînement, un genou à terre face à la caméra, disposés en forme de coeur. "Nous soutenons le mouvement "Black-Lives-Matter" (ndlr : la vie des Noirs compte), a écrit Mats Hummels sur twitter. Nous n'acceptons aucune forme de racisme. Pour un monde ouvert et tolérant. Pour un monde meilleur!".

Dimanche, deux joueurs du club, Jadon Sancho et Achraf Hakimi, avaient exhibé des t-shirts proclamant "Justice for George Floyd" lors du match de Bundesliga remporté contre Paderborn (6-1). Jeudi matin, le vieux complice de Hummels à son époque munichoise et en équipe nationale Jérôme Boateng (Bayern) avait estimé "souhaitable" que plus de sportifs blancs célèbres joignent leurs voix aux hommages à George Floyd. La Fédération allemande de football (DFB) a décidé ne pas sanctionner les joueurs rendant hommage à George Floyd pendant les matches, bien que de telles manifestations soient contraires aux règlements.

