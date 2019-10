Inarrêtable, Lewandowski s'offre un nouveau but… et un record

Mais où Robert Lewandowski s'arrêtera-t-il ? Vainqueur de l'Union Berlin (2-1) samedi après-midi, lors de la 9e journée de Bundesliga, le Bayern Munich a conforté sa première place grâce à un but de Benjamin Pavard… et à une nouvelle réalisation de son goleador polonais. L'ancien buteur de Dortmund a ainsi inscrit son 13e but de la saison en championnat, le 19e toutes compétitions confondues. Avec le brin de réussite qu'il faut à ce genre de début de saison canon : "Lewy" est passé entre trois défenseurs à la faveur d'un contre favorable avant de prendre le gardien à contre-pied d'un plat du pied droit.

C'est bien simple, le buteur de 31 ans a disputé toutes les rencontres du Bayern cette saison. Et il a marqué à chaque fois, sauf le 3 août face à Dortmund (0-2) en Supercoupe d'Allemagne. Bundesliga, Ligue des champions, DFB Pokal, tout y passe. Alors forcément, à ce rythme et après 14 rencontres, il est déjà l'heure de comptabiliser les premiers records personnels du natif de Varsovie, qui en a battu un samedi.

"Les records ? Je ne me concentre pas sur de telles choses"

Lewandowski est en effet devenu le premier joueur de l’histoire à marquer lors de chacun des neuf premiers matches d’une saison de Bundesliga. Il était précédemment à égalité avec Pierre-Emerick Aubameyang - actuel attaquant d'Arsenal - qui avait scoré avec Dortmund lors des huit premières journées de la saison 2015-2016. L'ancien du Lech Poznan a par ailleurs battu un record du club, avec au moins un but sur douze matches consécutifs toutes compétitions confondues. Et il semble bien parti pour enchaîner une cinquième saison de suite à plus de quarante buts.

"Je suis heureux d'avoir marqué à nouveau, a modestement déclaré l'international polonais après le coup de sifflet final, dans des propos relayés sur le site de son club. Je ne pense pas au nombre de buts que j'ai marqués, je pense à la manière de gagner les trois prochains matches. Je suis content des records, mais je ne me concentre pas sur de telles choses". Entraîneur, coéquipiers : Lewandoswki impressionne en tout cas tout le monde. "Lewy est en pleine forme. J'espère que ça durera encore très longtemps", a réagi Thomas Müller. Avec un buteur dans cette forme, le Bayern peut viser très haut s'il parvient à se régler collectivement…