Jens Lehmann nommé au conseil de surveillance du Hertha Berlin

BUNDESLIGA - Fragilisé depuis le départ surprise de Jürgen Klinsmann en février dernier, le Hertha Berlin va faire confiance à Jens Lehmann pour s’occuper du domaine sportif.

Alors que la Bundesliga devrait, sauf énorme retournement de situation, reprendre ses droits ce week-end, le Hertha Berlin a trouvé le successeur de Jürgen Klinsmann au sein de son conseil de surveillance. Selon les informations du quotidien allemand Bild, Jens Lehmann, va intégrer la direction du club de la capitale allemande et s’occuper du domaine sportif.

Jusqu'ici entraîneur adjoint du FC Augsbourg, l’ancien gardien d’Arsenal et du Borussia Dortmund remplacera Jürgen Klinsmann, qui a quitté le club en février dernier, quelques semaines seulement après son arrivée. En novembre 2019, l'ancien sélectionneur de la Mannschaft avait remplacé Ante Covic et intégré le conseil de surveillance du club avant de présenter sa démission en février dernier. Klinsmann avait notamment évoqué des désaccords et un manque de confiance de sa direction pour justifier son départ.

Le conseiller de Klopp et Nagelsmann débarque aussi à Berlin

Jens Lehmann ne sera pas le seul nouveau venu au sein de la direction berlinoise. Marc Kosicke, conseiller de Jürgen Klopp et Julian Nagelsmann, devrait aussi rejoindre le conseil de surveillance du Hertha, dirigé par Lars Windhorst. Personnage influent du football outre-Rhin, Kosicke devrait jouer un rôle clef dans toutes les questions stratégiques du club allemand, ambitieux et très actif lors du dernier marché des transferts.

Lars Windhorst, à droite, actionnaire principal du Hertha Berlin. Crédits Getty Images

