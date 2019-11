À une semaine du 30e anniversaire de la chute du Mur de Berlin, l'Union Berlin a remporté samedi contre le Hertha (1-0) le premier derby de la capitale en Bundesliga depuis la réunification, à l'issue d'un match interrompu par des hostilités à distance entre fans. Sebastian Polter a marqué l'unique but du match sur penalty à la 87e minute.

L'Union se donne de l'air

La tradition du "derby", cette opposition farouche entre deux clubs d'une même ville, n'existait pas à Berlin. Les supporters des deux camps se sont chargés de planter les graines d'une rivalité à venir. Peu avant la cinquantième minute, la tribune populaire de l'Union a allumé une forêt de feux de Bengale rouges, les couleurs du club. C'était le signal qu'attendaient leurs homologues du Hertha, dans leur parcage du côté opposé du stade, pour allumer les leurs.

Le terrain envahi par la fumée, quelques fusées d'artifices lancées sur le terrain: l'arbitre a interrompu la partie plus de six minutes. Le stade a alors scandé avec rage des slogans hostiles au Hertha. La rencontre a finalement repris, et les Hommes en Fer ont décroché 3 points importants dans la course au maintien. Les joueurs d'Urs Ficher, avec 10 unités, sont désormais 13e du championnat, avec 3 points d'avance sur le 16e- et un match de plus.

Alors que le match de ce samedi avait lieu dans le petit stade de l'Union, la Alte Försterei ("vieille maison forestière"), 22.000 places, la revanche est déjà programmée au week-end du 21 mars, dans l'immense stade olympique du Hertha et ses 75.000 places.