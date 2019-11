Le Bayern Munich accélère dans sa chasse au successeur de Niko Kovac. Si Uli Hoeness, le président du club bavarois, indiquait mardi qu'il se laissait "trois semaines" pour le trouver, la question pourrait finalement être réglée avant. Concernant les noms annoncés, celui de Ralf Rangnick semble désormais à écarter. Selon Bild, ce dernier a en effet décliné les négociations.

Le "manque" de Wenger

Une bonne nouvelle pour Arsène Wenger, qui est désormais érigé comme le grand favori par le quotidien allemand. "J’ai été aux responsabilités pendant 33 ans, j’ai entraîné jusqu’à 69 ans sans interruption, a expliqué l'Alsacien à beIN Sports mardi soir. Au plus haut niveau. Le coaching a occupé toute ma vie jusqu’à maintenant. Tous ceux qui ont entraîné vous diront la même chose"

Libre depuis son départ d'Arsenal, Wenger semble prêt à considérer une arrivée au Bayern. "L’intensité vous manque. Certaines choses vous manquent beaucoup, d’autres pas du tout. J’apprécie les choses qui ne me manquent pas trop. D’un autre côté, les matches, la préparation des matches, les victoires, la satisfaction du travail bien fait et le partage des émotions… C’est quelque chose qui vous manque", a-t-il confié. Peut-être plus pour longtemps.