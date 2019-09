Leipzig et le Bayern Munich n'ont toujours pas perdu depuis le début de la saison en Bundesliga. Les deux formations, qui s'affrontaient ce samedi lors du choc de la quatrième journée du championnat allemand, n'ont pas réussi à se départager et se sont quittées sur un score nul (1-1). Les Munichois ont très certainement laissé passer leur chance lors d'une première période dominée de la tête et des épaules, mais mal négociée dans ses ultimes secondes avec un penalty égalisateur concédé à Yussuf Poulsen et transformé par Emil Forsberg pour Leipzig (45e+3). Robert Lewandowski avait, quant à lui, ouvert le score dès la 3e minute pour les visiteurs. Au terme de ce choc, le RB Leipzig occupe la tête du classement, tandis que Munich est troisième.

Le public de la Red Bull Arena peut souffler. Après avoir vu son équipe souffrir lors des 45 premières minutes, ce partage des points finalement obtenu, ne sera pas pour lui déplaire. Cueillis à froid par la précoce ouverture du score du goleador munichois, Robert Lewandowski (0-1, 3e), les partenaires de Timo Werner n'ont pas vu le jour d'un bout à l'autre de la première période. Ou presque… Car dans les ultimes secondes précédant le retour aux vestiaires, Yussuf Poulsen est mis au sol dans la surface par Lucas Hernandez. De quoi offrir un penalty miraculeux à Leipzig et à Emil Forsberg, qui ne s'est pas fait pas prier pour égaliser (1-1, 45e+3). Un énorme soulagement pour les locaux, mais un vrai coup derrière la tête des Bavarois.

Leipzig toujours devant

Sonnés mais pas KO, les visiteurs ont fait leur possible pour rester dans le match lors du second acte. Face à la furia des pensionnaires des locaux, les hommes de Niko Kovac n'ont jamais baissé les bras, sans pour autant être capables de trouver une seconde fois le chemin des filets. Pourtant, Munich et Kingsley Coman ont tout tenté. Le Français du Bayern a eu deux grosses occasions : une première sur un tir détourné par Konaté et une deuxième avec une frappe détournée sur sa barre par ce même Gulacsi (77e). Côté Leipzig, tout a également été essayé pour chercher à briser le verrou munichois.

Au terme de ce match spectaculaire, mais sans vainqueur, la bonne affaire est finalement pour le RB Leipzig qui, fort de ce quatrième match sans défaite, en autant de rencontres depuis le début de cette nouvelle saison de Bundesliga, occupe la première place du classement avec un petit point d'avance sur son dauphin, Dortmund. Quant au Bayern, ce nul a tout de même un peu goût d'amertume, et lui permet tout de même de siéger au troisième rang, avec deux unités de retard sur son adversaire du jour. Une chose est néanmoins sûre: Leipzig s'est un peu plus affirmé dans le rôle de candidats au titre.