Un Bayern Munich à deux visages. Ainsi pourrait-on résumer la prestation des hommes d'Hansi Flick sur la pelouse de Fribourg (3-1) ce mercredi, dans le cadre de la 16e journée de Bundesliga. Impériaux en première période, les septuples tenants du titre ont étrangement levé le pied lors du second acte, et ils ne doivent leur salut - et leur retour sur le podium - qu'à la fougue du jeune Joshua Zirkzee (18 ans) et au talent de Serge Gnabry, décisifs dans les dernières secondes de jeu.

Car c'est bien dans ce temps additionnel complètement fou que les dieux du football ont fait leur choix. Les deux équipes se dirigeaient tranquillement vers un match nul, mais Gnabry a parfaitement lancé son jeune coéquipier dans la surface, et celui-ci - entré en jeu deux minutes auparavant - n'a pas tremblé au moment de glisser le ballon entre les jambes de Flekken (90e+2), solide jusqu'ici.

Et comme une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule pour Fribourg. Gnabry a enfoncé le clou dans la foulée, en deux temps (90e+5). Un destin finalement cruel pour les locaux, qui ont pourtant réussi à pousser le Bayern dans ses retranchements. Pas en première période, lors de laquelle Lewandowski (16e) a repris son trône de meilleur buteur à Werner avec désormais 19 unités, mais quel second acte !

Neuer (presque) imbattable

C'est bien simple : tout aura été parfait pour Fribourg jusqu'à cette cruelle 92e minute. Il y a d'abord eu le réveil, avec plusieurs parades décisives d'un excellent Neuer, et puis cette superbe reprise de volée signée Grifo pour l'égalisation à 1-1 (59e). A ce moment de la partie, le Bayern n'avait d'ailleurs que ses yeux pour pleurer puisque, dans le même temps, Schalke 04 avait réussi à prendre l'avantage à Wolfsburg.

La mauvaise opération du soir semblait alors être pour les Bavarois, mais Zirkzee et Gnabry en ont décidé autrement. Au final, Wolsburg a même réussi à égaliser face à Schalke 04 (1-1), et c'est bien la bande à Lewandowski qui a repris la troisième place du podium à Dortmund. La prochaine étape sera de rattraper les deux équipes de tête : Leipzig, mais aussi Mönchengladbach, co-leader suite à sa victoire tranquille contre la lanterne rouge Paderborn (2-0).