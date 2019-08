Ce n'était qu'une question d'heures, c'est maintenant réglé. Le Bayern Munich a officialisé ce dimanche le recrutement de l'international U20 français Michaël Cuisance. Une autre officialisation, celle du prêt de Philippe Coutinho par le FC Barcelone, est attendue sous peu en Bavière.

Cuisance s'est engagé pour cinq ans, en provenance du Borussia Mönchengladbach, club qui l'a lancé en Bundesliga en 2017-2018. Le montant de la transaction n'a pas été communiqué par le Bayern. L'Equipe évoquait vendredi un coût de 12 millions d'euros, alors que Transfermarkt avance la somme de 10 millions.

" Beaucoup de compétences techniques et un grand potentiel "

Milieu de terrain récupérateur, le Français de 20 ans n'a pas tardé à faire ses preuves dans le championnat allemand, ce que n'a pas manqué de rappeler Hasan Salihamidzic, directeur sportif du club bavarois : "Dès sa première saison professionnelle, Michaël Cuisance était déjà le 'joueur de l'année' à Gladbach. Il a beaucoup de compétences techniques et un grand potentiel."

Passé par les équipes de jeunes de l'AS Nancy, Cuisance franchit un nouveau cap dans sa carrière. "C'est un grand pas pour moi. Mais je me sens prêt et je suis très fier de porter le maillot du Bayern", a-t-il commenté dans le communiqué de son nouveau club.

Un club qui fait un pari sur l'avenir à travers lui et renforce un secteur déjà bien fourni. Pour le court terme, et répondre à un manque dans le registre offensif, c'est donc l'arrivée de Coutinho qui devrait rassurer les supporters munichois. Le Bayern et le Barça ont communiqué vendredi sur un accord pour le prêt du milieu offensif brésilien, mais celui-ci n'a pas encore été officialisé.