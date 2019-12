Les gros bras avaient décidé de faire durer le suspense pour le compte de la 17e journée de Bundesliga. A un quart d'heure de la fin de leurs rencontres, le Bayern Munich et Leipzig étaient tenus en échec respectivement par Wolfsburg et Augsbourg. Pour les Bavarois, c'est le jeune Joshua Zirkzee (18 ans), qui a débloqué la situation (85e) avant que Serge Gnabry (89e) ne double la mise. Leipzig de son côté a profité d'un but de Schick (79e) et d'un autre de Poulsen (89e) pour l'emporter (3-1) et consolider sa place de leader.

Leipzig quasiment champion d'automne

Pour Zirkzee, la belle histoire continue puisque mercredi pour sa première apparition en Bundesliga, le jeune néerlandais avait déjà sauvé le Bayern en marquant dans les arrêts de jeu face à Fribourg. Rebelote donc pour sa première entrée en jeu à l'Allianz Arena. Il a sorti le Bayern d'une bien mauvaise position puisque dans le même temps Leipzig s'est quasiment assuré le titre de champion d'automne. Pour l'en empêcher, il faudrait que Mönchengladbach batte le Hertha à Berlin par... 14 buts d'écart. Auteur de sa septième victoire en huit rencontres en Bundesliga, le leader a surtout enchaîné un huitième match avec au moins trois buts inscrits, égalant un record du Bayern, vieux de 14 ans.

Dans les autres matches de ce samedi, Schlake 04 a été tenu en échec sur sa pelouse par Fribourg (2-2) et voit le Bayer Leverkusen, vainqueur à Mayence revenir à deux points derrière. Enfin, dans un match de bas de tableau entre deux équipes à égalité de points avant la rencontre, Cologne a dominé le Werder Brême (1-0), 17e et barragiste.