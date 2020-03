Leipzig lâche du lest

Un match indécis jusqu’au bout. Leipzig et le Bayer Leverkusen ont partagé les points ce dimanche à la Red Bull Arena (1-1). Longtemps bousculés dans le premier acte et après avoir concédé l'ouverture du score, les joueurs de Julian Nagelsmann ont finalement su se ressaisir et ainsi éviter une déconvenue. Au classement Leipzig conserve sa deuxième place (49 pts) à trois unités du Bayern Munich, Leverkusen maintient sa cinquième position (44 pts).

Disposés en 3-4-3, les joueurs du Bayer Leverkusen sont rentrés dans la rencontre avec des intentions de jeu bien définies : opter pour un jeu en contre pour tenter de déséquilibrer le bloc du RB Leipzig. Les offensives du cinquième de Bundesliga ont provoqué plus d'une fois des sueurs froides au sein de l'arrière-garde du club de la Saxe. Kerem Demirbay et Nadiem Amiri ne sont pas passé loin de l'ouverture du score mais ce n'était que partie remise. Profitant d'un joli numéro de soliste d'Exequiel Palacios, Leon Bailey a trompé la vigilance de Péter Gulácsi (1-0, 29e).

Nkunku a encore du feu dans les jambes

Probablement réveillés par cette ouverture du score, les joueurs de Julian Nagelsmann ont réagi rapidement. Patrik Schick a remis le 8e de finaliste de la C1 dans le sens de la marche, trois minutes plus tard, profitant d'une offrande de Christopher Nkunku, sa douzième de la saison (1-1, 32e). Au fil de la rencontre, Leipzig a affiché un visage plus conquérant et l'ancien joueur du PSG a contribué grandement à ce renouveau. À l'origine de la plupart des opportunités de son équipe (47e, 51e, 63e), Nkunku a pesé et souvent régné au milieu de terrain.

Plus d'infos à suivre...