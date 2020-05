BUNDESLIGA - Le Bayern Munich a annoncé la prolongation jusqu'en 2023 de son gardien de but, Manuel Neuer. Il ne restait qu'un an de contrat à l'international allemand de 34 ans qui met fin à un long feuilleton.

Le grand séisme n’aura pas lieu. Annoncé sur le départ du Bayern Munich, avec un contrat se terminant en juin 2021 et malgré l'arrivée d'une valeur montante censée prendre le relais (Alexander Nübel), Manuel Neuer reste finalement fidèle au poste. Ce mercredi, le Bayern a officialisé la prolongation de son emblématique gardien de but jusqu’en 2023. Il aura alors 37 ans.

Cette prolongation est un signal fort envoyé à l’international allemand. Malgré quelques prestations en demi-teinte ces derniers mois, notamment lors de la saison 2018-2019, Manuel Neuer bénéficie toujours de la confiance absolue de ses dirigeants. ‘’Le FC Bayern est très heureux et satisfait que Manuel ait prolongé son contrat jusqu'au 30 juin 2023. Manuel est le meilleur gardien du monde et c’est notre capitaine’’, a déclaré Karl-Heinz Rumenigge, le président du conseil de surveillance du club bavarois. Une vision également partagée par le directeur sportif Hasan Salihamidžić. ‘’La prolongation du contrat est un signal important, tant pour le FC Bayern que pour Manuel. Ensemble, nous avons créé une situation gagnant-gagnant.’’

Guerre des gardiens à venir ?

Après des semaines de tergiversation, cette prolongation est un soulagement pour Manuel Neuer. ‘’Dans les semaines qui ont suivi l’arrêt du championnat à cause de la pandémie de coronavirus, je ne voulais pas prendre de décision car personne ne savait quand et comment le football allemand reprendrait. Il était également important pour moi de continuer à travailler avec notre entraîneur des gardiens Toni Tapalovic. Maintenant que tout cela est résolu, je regarde vers l'avenir avec beaucoup d'optimisme. Je me sens très bien ici et chez moi en Bavière.’’

Néanmoins, l’extension du bail de Manuel Neuer pose une question cruciale du côté de l’Allianz Arena. Et elle concerne Alexander Nübel, son successeur désigné, recruté l’hiver dernier par le Bayern. Considéré comme l’un des gardiens les plus prometteurs du pays, l’actuel portier de Schalke 04 avait un boulevard pour prendre la succession de Neuer dans les buts bavarois. Critiqué par Joachim Löw après sa décision de partir à Munich, Nübel va devoir batailler avec le champion du monde 2014 pour lui ravir le poste de titulaire. En Bavière, la guerre des gardiens ne fait peut-être que commencer.

