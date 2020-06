Masques retirés, distance sociale : les mesures sanitaires assouplies en Bundesliga

BUNDESLIGA - Les mesures sanitaires vont être assouplies en Championnat d'Allemagne de football, permettant aux remplaçants de ne plus porter de masques sur le bord du terrain, ont annoncé la Ligue et la Fédération allemandes mercredi.

La Bundesliga a décidé d'assouplir ses mesures liées au contexte sanitaire. Les nouvelles règles d'hygiène stipulent que les remplaçants et les staffs des équipes, ainsi que les officiels des clubs présents en tribunes, pourront retirer leurs masques dès lors qu'ils auront "pris place à une distance d'au moins 1,5 mètre de la personne la plus proche".

Autre assouplissement des règles d'hygiène : le passage de 13 à 26 du nombre maximum d'accréditations pour des médias non détenteurs de droits. "Ces ajustements ont été vérifiés et validés par le ministre fédéral du Travail", ont assuré la Ligue (DFL) et la Fédération (DFB) dans un communiqué commun. "Ils doivent s'appliquer jusqu'à la fin de la saison", est-il précisé.

Ces nouvelles règles s'appliqueront également pour la finale de la Coupe d'Allemagne, qui se jouera le 4 juillet à Berlin. Les rencontres des trois premières divisions masculines et de la première division féminine allemandes de football continueront de se jouer à huis clos. Le championnat allemand avait été le premier grand championnat européen à reprendre, mi-mai, après une interruption de deux mois en raison de la pandémie de Covid-19.

