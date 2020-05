Pour le boss du foot allemand, le forfait de Dresde "ne justifie pas de remettre en cause la saison"

Il n'y a pas de risque à reprendre la Bundesliga après le placement en quarantaine du Dynamo Dresde pour cause de Covid-19, a assuré samedi Christian Seifert, le patron de la Ligue allemande.

Le patron de la Ligue allemande s'est montré plutôt clair. Même si l'effectif de Dresde a été placé en quarantaine suite à des cas de Covid-19 : "Cela ne justifie pas de remettre en cause toute la saison", a-t-il déclaré à la chaîne allemande ZDF, après l'annonce de deux cas positifs au nouveau coronavirus au sein de l'équipe de deuxième division. "Il a été toujours clair pour moi que cela pouvait arriver. Nous sommes au tout début du redémarrage", a poursuivi Christian Seifert.

La découverte de ces deux cas a au lieu trois jours seulement après le feu vert du gouvernement allemand à la reprise de la saison le 16 mai, après une interruption de deux mois. Christian Seifert dit toutefois redouter d'autres cas de Covid-19 qui pourraient remettre en cause le déroulement du championnat. "Cela peut atteindre un niveau où il n'est plus possible de jouer", a-t-il déclaré, estimant que "cela dépendrait du temps qu'il nous reste pour terminer la saison."

Ligue 1 Lyon insiste encore et exhorte la Ligue 1 à "faire marche arrière" IL Y A 2 HEURES

"Le plus de matches possible" avant le 30 juin

La saison de Bundesliga devrait se terminer le 30 juin, car selon Christian Seifert, "beaucoup de contrats de joueurs sont en cours, nous voulons donc jouer le plus de matches possible avant cette date". La ligue allemande a déclaré jeudi avoir enregistré 10 cas positifs sur 1 724 joueurs et membres de personnel testés dans les 36 clubs des deux premières divisions lors de la première vague de tests, et deux autres dans la seconde.

La Bundesliga est le premier grand championnat européen à reprendre la compétition depuis l'arrêt imposé par la pandémie. La reprise se fera toutefois sous des conditions draconiennes. Toutes les rencontres seront disputées à huis clos, avec un nombre maximum de 300 personnes autorisées à chaque match. Avant le redémarrage, toutes les équipes resteront confinées une semaine dans un camp d'entraînement.

Ligue 1 Une prolongation de Thiago Silva au PSG ? "Ce serait génial" pour sa femme IL Y A 2 HEURES