BUNDESLIGA - Le patron du Bayern Karl-Heinz Rummenigge s'est félicité mardi de voir la Bundesliga arriver à son terme et éviter "le drame" actuel de la France du football dont la saison 2019-2020 a été arrêtée définitivement en raison de la pandémie de coronavirus.

Quelques minutes après le 30e sacre du Bayern, Rummenigge s'est exprimé auprès de la presse allemande. "L'atmosphère était bizarre, avec à peine 20 personnes dans les tribunes, mais c'était la seule façon d'arriver à terminer cette Bundesliga", a-t-il dit sur Sky après la victoire de son équipe 1-0 à Brême, qui lui donne son 30e titre de champion, le 8e consécutif.

Un petit tacle glissé au football français

"Le plus important était de finir la saison sur le terrain. Le pire qui aurait pu nous arriver aurait été une décision sportive prise sur tapis vert", a-t-il poursuivi. "Si on prend l'exemple de la France, on voit quel drame ça a provoqué, avec une avalanche de procès", a-t-il insisté au sujet du Championnat de France. Des grands pays de football européens, la France est le seul qui a interrompu son championnat et a décidé d'attribuer le titre de champion et de décider des montées/descentes sur la base des résultats obtenus au moment de l'interruption.

