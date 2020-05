Règlement, calendrier, fans... : les 10 questions que l'on se pose avant le retour de la Bundesliga

BUNDESLIGA - La Bundesliga reprend ses droits samedi avec son lot d’interrogations qui l’accompagne. Les joueurs seront-ils prêts physiquement ? Le protocole d’avant-match est-il bouleversé ? Les supporters peuvent-ils se retrouver pour voir les matches ? Eléments de réponses.

Où en étions-nous avant la suspension du championnat ?

25 journées (sur 34) de Bundesliga ont été jouées jusqu’aujourd’hui. Le Bayern Munich est seul en tête, avec quatre points d’avance sur son dauphin, Dortmund. Leipzig et Möchenglagbah sont respectivement 3e et 4e et virtuellement qualifiés pour la prochaine Ligue des champions tandis que Leverkusen, 5e, est bien placé pour valider son ticket pour l’Europa League.

Dans le bas du classement, Paderborn et le Werder Brême sont pour le moment condamnés à la relégation. Düsseldorf, 16e du classement, est provisoirement barragiste.

Le calendrier du championnat est-il bouleversé ?

D’ici le 27 juin prochain, neuf journées de Bundesliga vont être disputées. Il y aura donc des semaines très chargées avec des matches tous les trois jours. Le Borussia Dortmund va, par exemple, disputer trois rencontres capitales dans la course pour le titre en l’espace de sept jours, entre le 23 et le 30 mai.

La deuxième division allemande, dont la reprise est aussi fixée au 16 mai, se terminera le 28 juin si les conditions sanitaires le permettent.

Après avoir passé deux mois sans jouer, les joueurs sont-ils prêts ?

C’est l’une des interrogations majeures que soulève cette reprise. Les joueurs des différents clubs de Bundesliga, qui s’entraînent individuellement ou en petit groupe depuis le début du mois d’avril, n’ont repris l’entraînement collectif que le 9 mai dernier, soit à une semaine de la reprise. Une préparation qui peut paraître un peu juste, notamment sur le plan physique.

Wilhelm Bloch, un médecin du sport réputé en Allemagne, a affirmé à l’AFP que "les joueurs ne sont pas préparés de façon optimale. En fonction du degré de préparation, les risques de blessure augmentent. On peut penser que les joueurs vont être plus sujets aux blessures, et qu'on verra des blessures musculaires, mais aussi des blessures de l'appareil locomoteur, des tendons."

Comment les joueurs sont-ils testés ?

Les joueurs et leur encadrement sont testés deux fois par semaine minimum et à la veille des matches. Toute personne déclarée positive sera immédiatement mise à l’écart du groupe. Les arbitres seront eux aussi testés avant les matches, et remplacés en cas de résultat positif.

Qui décide de mettre un club en quarantaine ?

En Allemagne, Etat fédéral, la décision de mettre l’équipe en quarantaine ne revient pas aux clubs mais aux autorités locales de santé. Chacune des régions allemandes dispose de sa propre politique de prévention face à l’épidémie. Par exemple, l’équipe de Dresde (Saxe) a été placé en quarantaine après la détection de deux cas tandis que celle de Mönchengladbach (Rhénanie-du-Nord-Westphalie), qui compte aussi deux cas positifs dans ses rangs, continue de s’entraîner.

Les règles du jeu sont-elles modifiées ?

Suite à la proposition de la FIFA et l’IFAB, la DFL a confirmé que les équipes pourront faire cinq remplacements par match, mais seulement sur trois créneaux différents. Ainsi, si l’équipe effectue un remplacement à la mi-temps et un autre à la 60e minute, elle ne pourra plus arrêter le match qu'une seule fois pour un remplacement, mais aura la possibilité d’effectuer trois changements à ce moment-là.

La FIFA et l’IFAB ont également laissé le choix aux différentes instances d’utiliser ou non la VAR lors des reprises des championnats. La DFL n’a pas communiqué sur ce sujet, ce qui laisse penser que les arbitres pourront faire appel à l’assistance vidéo dès la 26e journée de Bundesliga.

Quelles mesures sanitaires seront prises au stade ?

Les joueurs des différentes équipes arriveront au stade dans différents bus et devront tous être équipés de masques. Dans les vestiaires, une distance d’1,5 mètre entre chaque joueur est préconisée.

Environ 300 personnes seront autorisées à se rendre au stade un jour de match. Elles seront réparties sur trois zones différentes et ne pourront se rendre d’une zone à une autre. Il y aura la « zone pelouse » (équipes, arbitres, médecins et photographes), la « zone tribune » (presse et cameramen) et la « zone extérieur stade » (sécurité, bus), délimitée par les murs et grillages de l’enceinte.

Après les rencontres, il n’y aura pas de zone mixte ni de conférence de presse. Les interviews d’après match se feront à travers des murs de plexiglas. Seuls dix journalistes de presse écrite seront admis au stade pour chaque rencontre.

Et sur le terrain ?

Tout le protocole d’avant match est bouleversé. Les équipes rentreront sur le terrain par le tunnel, les unes après les autres, et ne seront pas accompagnées par des enfants comme le veut la tradition. Avant le début de la rencontre, les joueurs ne se serreront pas la main, ne prendront pas de photo de groupe et n’échangeront pas de fanion. Sur le banc, les joueurs devront porter un masque.

Pendant la rencontre, les contacts doivent se limiter aux actions de jeu. Le ballon sera régulièrement désinfecté et les joueurs sont invités à célébrer les buts avec leurs pieds et leurs coudes.

Les supporters peuvent-ils se retrouver pour voir les matches ?

Dans les régions où les mesures de déconfinement sont les plus souples, les supporters pourront en théorie se rejoindre. Les restaurants sont de nouveau ouverts depuis le 11 mai en Bavière, par exemple. Mais le patron de la Ligue allemande de football (DFL) a appelé à la responsabilité de chacun : "Je ne crois pas que les supporters et leurs organisations vont faire le plaisir à ceux qui les critiquent de se comporter ainsi."

Le maire de Dortmund a explicitement demandé aux supporters du BVB de ne pas se retrouver devant le Signal Iduna Park samedi, jour du derby de la Ruhr face à Schalke. Pour éviter les rassemblements et permettre à chaque fan de football allemand de voir les matches depuis son domicile, le diffuseur de la Bundesliga Sky a décidé de retransmettre sur un canal gratuit les multiplex des deux premières journées de reprise.

Concrètement, l’Allemagne est-elle prête à voir le football reprendre ?

L’Allemagne est le pays européen avec les mesures de déconfinement les plus souples. A titre d’exemple, certains cafés et restaurants ont déjà rouvert leurs portes, ce qui n’est pas encore le cas en France, en Espagne ou en Italie. Mais Outre-Rhin, la question de la reprise du foot divise encore.

Si une bonne partie de l’opinion publique allemande se dit favorable à cette reprise, il reste des politiques et des acteurs du corps médical qui affirment être contre. La ligue de football allemande (DFL), qui a largement insisté auprès des autorités pour que le championnat reprenne, pourrait voir son image se détériorer si cette reprise venait à relancer l’épidémie.

