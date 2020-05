BUNDESLIGA – Arrivé l'été dernier au Bayern Munich, Michaël Cuisance a bien l'intention de s'imposer au Bayern Munich. Soumis à une concurrence énorme au milieu de terrain, le jeune Français de 20 ans nous a confié ses ambitions. Elles sont aussi grandes que les promesses qu'il a semées.

Il fait partie de ces jeunes Français partis en Allemagne pour y exploser. Michaël Cuisance n'est pas le Français le plus connu du Bayern Munich mais, en Bundesliga, le jeune Alsacien de 20 ans s'est déjà fait un nom. Parti très jeune de l'autre côté du Rhin après une formation à Strasbourg puis Nancy, il s'est révélé sous les couleurs du Borussia Möchengladbach. Comme souvent avec les jeunes Français, les scouts allemands ont visé juste.

En 2017/2018, à l'issue de sa première saison en Allemagne et à 18 ans seulement, le milieu polyvalent et très technique est élu meilleur joueur de Gladbach. Sa patte gauche, son volume de jeu en ont fait un maillot essentiel dès sa première année en pro. Malgré une deuxième plus timide, le Bayern Munich n'a pas hésité à dépenser 12 millions d'euros l'été dernier pour le signer. "Il a un grand potentiel et un gros talent", s'enthousiasmait Hasan Salihamidzic, le directeur sportif du club bavarois lors de la présentation du Français l'été dernier.

Depuis, Cuisance joue peu : quelques entrées en jeu en Bundesliga et en Coupe d'Allemagne. Mais il ne s'en formalise pas : "Je n'ai jamais regretté mes choix, nous a confié le milieu de terrain. Pourquoi regretter d'avoir rejoint l'un des meilleurs clubs du monde et de pouvoir apprendre tous les jours à côté des grands ? Pour moi, c'est un rêve. J'apprends en attendant de pouvoir le mettre en pratique. Je me sens super bien ici, c'est une famille. C'est ce qui fait la force du Bayern."

Rennes, Metz et… l'OM le suivent

Il faut dire qu'il n'a pas choisi la facilité. Le milieu de terrain du Bayern est un nid à internationaux. Et pas n'importe lesquels : Joshua Kimmich, Javi Martinez, Thiago Alcantara, Corentin Tolisso, Leon Goretzka et Philippe Coutinho, prêté par le FC Barcelone. Difficile de gratter des minutes au milieu d'un tel casting, peut-être le milieu de terrain le plus dense du monde. Mais Cuisance s'en nourrit plutôt que de s'en plaindre : "Quand je suis arrivé, je pouvais choisir où je m'installais dans le vestiaire, continue-t-il. La place à côté de Thiago Alcantara était libre, je n'ai pas hésité. C'est un joueur de classe mondiale, élégant, technique. Je voulais vraiment être proche de lui pour parler, échanger et apprendre."

Cet hiver, le Bayern n'a pas voulu entendre parler d'un prêt alors que plusieurs clubs de Ligue 1 avaient formulé des offres. Mais pour se faire les dents, celui qui a porté les maillots de toutes les sélections de jeunes hormis celui des Espoirs va sans doute devoir trouver un point de chute. Selon nos informations, Rennes, Metz et Marseille s'intéressent à son profil. Mais Cuisance ne veut, pour le moment, pas en entendre parler : "C'est toujours flatteur de voir des clubs s'intéresser à moi. Mais je suis focus sur le Bayern et je laisse l'extra-sportif à mon agent." Il compte sur la reprise de la Bundesliga pour "pouvoir grappiller du temps de jeu". Son objectif est clair : "Je suis venu ici pour observer et apprendre. Quand mon heure viendra, je montrerai que j'ai aussi le niveau pour prétendre à une place de titulaire. Mais chaque chose en son temps."

