Reprise de la Bundesliga la 15 mai ? Merkel pourrait donner son feu vert mercredi

BUNDESLIGA - Selon les informations de Reuters, Angela Merkel, la chancelière allemande, s'apprêterait à donner son feu vert pour que la Bundesliga, suspendue depuis début mars à cause de la pandémie de coronavirus, puisse reprendre ses droits à huis clos le 15 mai.

Le verdict est proche. L'Allemagne s'apprête à devenir le premier grand championnat à reprendre ses droits malgré la pandémie de coronavirus. C'est en effet bien parti, puisque d'après les informations de Reuters, Angela Merkel pourrait donner son feu vert mercredi pour une reprise de la Bundesliga à huis clos le 15 mai prochain. Dimanche, le ministre de l'Intérieur et des Sports, Horst Seehofer, s'y est en tout cas déclaré favorable.

Play Icon WATCH Merkel l'assure, Macron ne lui a pas demandé d’annuler la saison de Bundesliga 00:00:41

Football "Oui, ils vont continuer" : un ex-joueur français raconte l'envers du décor biélorusse 18/04/2020 À 06:04

Alors que l'Allemagne est l'un des pays d'Europe occidentale qui a été le moins touché par la crise sanitaire (ndlr : près de 7000 décès recensés contre environ 25 000 en France), les politiques d'Outre-Rhin ont également vu d'un bon oeil le retour de la Bundesliga lors des jours précédents. Si les responsables des sports des seize Etats régionaux allemands ont approuvé l'idée d'une reprise du championnat en mai, ils ont été rejoints la semaine passée par le ministère du Travail.

Est-ce que j'ai peur ? Non, pas du tout

"Est-ce que j'ai peur ? Non, pas du tout, affirmait lundi Jonathan Schmid, le milieu de terrain français de Fribourg à l'AFP. Si on nous l'autorise, c'est qu'il n'y a pas de risque." Pourtant les dernières actualités allemandes auraient pu le pousser au pessimisme. Vendredi dernier, deux joueurs et un préparateur physique de Cologne ont été diagnostiqués positifs au coronavirus. Ces trois membres de l'actuel dixième de Bundesliga, tous asymptômatiques, ont été placés en quatorzaine. Depuis, aucun autre cas n'a été déclaré au sein du club.

Play Icon WATCH "On s'entraîne par groupes de 4 ou 5 avec distance de sécurité" : Coman décrit la reprise du Bayern 00:04:37

Lundi, la Ligue de football allemande a également indiqué que dix personnes, sous contrat avec des clubs de Bundesliga ou Bundesliga 2, étaient positives au Covid-19. Au total, 1724 tests ont été effectués ces derniers jours auprès de ces 36 équipes professionnelles. La nouvelle a donc de quoi inquiéter. Mais l'Allemagne, dont les clubs ont repris les entraînements individuels depuis un mois, semble vouloir aller au bout de son projet de reprise.

Play Icon WATCH Coman : "Je ne sprinte plus à chaque minute, sinon je ne pourrais pas jouer 10 matches de suite" 00:12:52

Bundesliga Tollé en Bundesliga : Kalou se filme en train de serrer les mains, le Hertha décide de le suspendre IL Y A 20 HEURES