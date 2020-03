Rummenigge veut se laisser jusqu'à la fin d'année pour finir la saison

Dans le foot européen, de plus en plus de voix sont favorables à une reprise lente du championnat. Après Jean-Pierre Rivière, André Villas-Boas, Christian Gourcuff, c'est Karl-Heinz Rummenigge, le président du conseil d'administration du Bayern Munich, qui a aussi proposé de se laisser jusqu'à la fin d'année civile pour finir les championnats nationaux avant de reprendre la saison suivante à l'hiver 2021.

"Pour ne pas fausser le championnat, il faut absolument aller au bout de cette saison. Pour éviter un désastre économique sans précédent, je pense qu'il faudrait prolonger la saison 2019-2020 au pire jusqu'en septembre si cela n'est pas possible autrement. Ensuite, le début de la saison prochaine aurait lieu au début de l'hiver. C'est un scénario tout à fait envisageable", a expliqué mardi Karl-Heinz Rummenigge au Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Pour leur part, André Villas-Boas et Jean-Pierre Rivière avaient souligné que cette solution permettrait de se caler sur la Coupe du Monde 2022 au Qatar, qui se déroulera en hiver. "Elle permet d'éviter les matches en janvier, là où on joue le plus actuellement alors que les pelouses sont les plus dégradées, indiquait la semaine passée le président de l'OGC Nice à l'Equipe. Imaginez un foot où on puisse jouer tout le mois de mai, de juin, de juillet. On peut intégrer l'Euro et nous finissons fin octobre. En 2022, on fait une petite trêve en août et le même déroulement avec la Coupe du monde dans la foulée."