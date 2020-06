TRANSFERTS - Après quatre saisons passées au PSG, l'heure du grand départ a sonné pour Thomas Meunier. D'après les informations du quotidien allemand Bild, l'arrière droit belge va signer, dans les prochaines heures, un contrat de quatre ans au Borussia Dortmund.

Chaque jour qui passe rapproche un petit peu plus Thomas Meunier du Borussia Dortmund. Mardi dernier, Bild annonçait que l'arrière droit du PSG était à "99% au BvB". Ce lundi soir, le quotidien allemand révèle que le joueur belge de 28 ans va bien signer chez l'actuel deuxième de Bundesliga, malgré la concurrence de gros clubs européens. En effet, Arsenal, Tottenham, Naples ou Valence avaient notamment coché le nom de l'ancien joueur de Bruges d'après L'Equipe.

Bundesliga Un inarrêtable Lewandowski bat un nouveau record 20/06/2020 À 15:42

Le club entraîné par Lucien Favre n'a pas encore officialisé l'information mais les derniers événements portent à croire que Thomas Meunier devrait bien découvrir la Bundesliga la saison prochaine avec le maillot jaune et noir. Le 6 mars dernier, La Dernière Heure révélait les premiers contacts entre le Diable Rouge et le Borussia Dortmund. En fin de contrat avec le PSG le 30 juin prochain, le Belge n'a pas prolongé avec le club de la capitale. Même pour deux mois afin de jouer la Final 8 de la Ligue des champions prévu en août à Lisbonne.

Dans une interview accordée au Journal du Dimanche le 13 juin, Leonardo, le directeur sportif, scellait le départ de Thomas Meunier du PSG. Arrivé sur la pointe des pieds à l'été 2016, l'international belge avait pris la place de Serge Aurier au bout de quelques mois, et notamment pour le huitième de finale aller de Ligue des champions PSG-Barcelone (4-0). Après quatre ans de bons et loyaux services au PSG, Thomas Meunier est quasiment au Borussia Dortmund. Ne manque plus que la signature.

Play Icon WATCH Kouassi privilégie le "projet sportif" du Bayern au PSG ? "Quand on voit la concurrence…" 00:05:00

Bundesliga Dortmund et Haaland assurent la deuxième place, le Bayern déroule 20/06/2020 À 15:28