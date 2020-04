De plus en plus de clubs se mobilisent contre le coronavirus. En Allemagne, le Borussia Dortmund met une partie de son stade ultra-moderne à la disposition des autorités sanitaires pour recevoir et orienter des personnes suspectes ou déjà infectées par le Covid-19, annonce le BvB vendredi dans un communiqué. "A partir de samedi, elles seront pris en charge dans la zone de la tribune nord", indique le club, actuellement deuxième du championnat d'Allemagne derrière le Bayern Munich.

"Le BVB a déjà aménagé la surface nécessaire", en coopération avec l'association des médecins conventionnés de la région (KVWL). Des médecins y recevront les personnes souffrant de symptômes ou déjà testées positives, afin de déterminer s'ils doivent être soignés à domicile ou orientés vers un hôpital. Le but est de désengorger les cabinets médicaux en ville et surtout d'éviter de créer nouvelles chaînes de contagion, dans les salles d'attente ou à travers le personnel des cabinets.

Le "Signal Iduna Park", une enceinte de 82 000 places, est le plus vaste et aussi le plus fameux stade d'Allemagne pour son ambiance les jours de matches. "Evidemment, c'était une idée inhabituelle", a commenté le docteur Dirk Spelmeyer, président du KVWL, "mais nous avions là les conditions optimales, et nous nous sommes donc réjouit de cette proposition".

Dortmund se trouve dans la région de Rhénanie du Nord-Westphalie, l'une des plus touchées d'Allemagne par le coronavirus. Un centre de traitement dédié au Covid-19 a été ouvert il y a deux semaines dans une clinique. "Le flux de patients est énorme. Au bout d'une semaine nous avions déjà pris en charge plus de 1000 personnes et nous nous sommes aperçus que nous devions urgemment augmenter nos capacités", explique le numéro deux du KVWL, le Dr Volker Schrage.