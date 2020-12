Il fallait forcément que l'année du Bayern se termine comme ça. Sur une victoire grâce à un but de Robert Lewandowski. C'est loin d'être un scénario inédit de manière générale, et en cette année 2020 en particulier. Le Polonais s'est même offert un doublé pour permettre au FCB de renverser le Bayer Leverkusen dans le choc au sommet de la Bundesliga (1-2) et de virer en tête du classement à la trêve. Mais aussi lui offrir un 42e succès en 48 matches en 2020. Le club bavarois a ainsi bouclé l'année civile avec un ratio exceptionnel de 87,5% de victoires.

C'est évidemment plus rapide de citer les matches que la formation d'Hansi Flick n'a pas remportée. Il n'y en a eu que six. Dont une défaite, la seule enregistrée en cette année 2020, sur la pelouse d'Hoffenheim le 27 septembre dernier (4-1). L'exception qui confirme la règle pour la machine bavaroise, par ailleurs tenue en échec à cinq reprises. Mention spéciale au RB Leipzig, qui a réussi une forme d'exploit en demeurant invaincu avec deux nuls (0-0 et 3-3) face à ce Bayern boulimique de victoires en 2020.

149 buts en 2020

La formation de Julian Nagelsmann a réalisé un autre tour de force. Elle est la seule équipe à avoir bouclé un match face au FCB sans avoir concédé le moindre but. Là aussi, c'est l'exception qui confirme la règle. Le club bavarois a fait parler la poudre tout au long de l'année en inscrivant 149 buts sur l'ensemble de ses 48 matches disputés en 2020. Soit une moyenne exceptionnelle de 3,1 buts par matches, toutes compétitions confondues. Avec en point d'orgue cette véritable orgie à Lisbonne, où les hommes de Flick avaient passé huit buts au Barça (2-8) en quarts de finale de la Ligue des champions.

Ce Bayern n'a laissé que des miettes. Et les rares matches qu'il n'a pas gagnés resteront anecdotiques. Car ils n'ont pas empêché le FCB d'enlever les cinq compétitions dans lesquelles il était engagé cette année : le championnat, la Coupe d'Allemagne, la Supercoupe d'Allemagne, la Ligue des champions, avec un bilan de 10 victoires et 1 nul en 2020, et la Supercoupe de l'UEFA. Un palmarès qui symbolise la perfection atteinte par le club munichois cette saison. Les chiffres ne disent certainement pas le contraire.

