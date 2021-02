L'Eintracht est à sa place dans le wagon de tête en Allemagne. Francfort, euphorique depuis décembre, est allé gagner dimanche (1-3) à Hoffenheim, et reprend après 20 journées la quatrième position de la Bundesliga, qualificative pour la Ligue des champions. L'Eintracht reste désormais sur une série de sept victoires et deux nuls lors de ses neuf derniers matches, et pointe avec 36 points à 12 longueurs du leader Munich (48 pts), derrière Leipzig (41 pts) et Wolfsburg (38 pts).