Les cadors de la Bundesliga ont répondu présent. Dans cette sixième journée, où le huis clos total avait été décrété dans tous le pays, pour la première fois depuis juin, les champions en titre du Bayern Munich ont gagné à Cologne (1-2). Avec 15 points, ils devancent à la différence de buts le Borussia Dortmund, qui a dominé le promu Bielefeld (0-2).

Leipzig, leader avant cette journée avec 13 points, relève un défi autrement difficile à Mönchengladbach (18h30) et doit impérativement gagner pour garder sa première place. La "bande des trois", qui était sur le podium de la Bundesliga les deux dernières saisons, a déjà éparpillé l'adversité: Augsbourg, vainqueur de Mayence 3-1, est provisoirement quatrième avec 10 points.

L'entraîneur du Bayern Hansi Flick avait fait tourner pour ménager des cadres, entre un déplacement à Moscou contre le Lokomotiv (2-1) et un autre dès mardi à Salzbourg. Bouna Sarr, le cinquième Français du "Rekordmeister", était titularisé sur le flanc gauche de la défense à la place de Lucas Hernandez. Leur compatriote Kingsley Coman était également sur le banc au coup d'envoi. Plus exceptionnel, le buteur Robert Lewandowski était lui aussi ménagé, et remplacé par sa doublure, Eric-Maxim Choupo-Moting, pour la première fois dans le onze de départ en Bundesliga.

Schalke au fond du trou

L'ancien du PSG n'a pas débloqué son compteur de buts. C'est Thomas Müller qui s'est chargé d'ouvrir le score, sur un pénalty sévère pour une main (1-0, 13e). Serge Gnabry a doublé la mise: quelques secondes avant la pause, l'ailier international s'est enfoncé sans opposition dans la défense de Cologne pour aligner le gardien d'un tir enrobé du gauche (2-0, 45+1).

Le Bayern s'est ensuite compliqué la fin de match en encaissant un but de Dominick Drexler à la 83e minute. Sans conséquence finalement, même si les champions d'Europe restent sur deux victoires laborieuses, après le petit succès ramené de Moscou. "Nous avons perdu trop de ballons", a admis Gnabry, "ce n'était pas notre meilleur match, mais nous avons pris les trois points".

Dortmund, sous le feu des critiques depuis le début de la saison pour son inconstance, n'a pas non plus forcé son talent contre Bielefeld, dont l'ambition est d'assurer son maintien pour sa première saison dans l'élite depuis 2009. Le défenseur central Mats Hummels a marqué les deux buts de la rencontre. Monté sur corner, il a poussé la balle de la cuisse dans le but à la 53e minute, avant de récidiver à la 71e minute de la tête (1-0), à la reprise d'un centre parfait de son capitaine Marco Reus (2-0).

Vendredi soir, Schalke avait aggravé encore son record négatif, en alignant un 22e match consécutif de Bundesliga sans victoire, avec un nouveau nul 1-1 à domicile contre Stuttgart. Avec 2 points en six matches, les "bleu roi" sont 17e et avant-derniers, en position de relégables. Seul Mayence, encore battu samedi, a fait pire en restant collé à zéro points après six rencontres.

