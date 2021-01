Le Borussia Dortmund n'y arrive plus. Ce vendredi soir, le BVB s'est de nouveau incliné, cette fois sur la pelouse du Borussia Mönchengladbach (4-2), en ouverture de la 18e journée de Bundesliga. Au Borussia-Park, la première période s'est résumée à deux doublés, avec Nico Elvedi (11e, 32e), d'un côté, et Erling Haaland (22e, 28e), de l'autre. Dans le second acte, Ramy Bensebaini (49e) puis Marcus Thuram (78e) ont définitivement scellé le score de cette rencontre. Au classement du championnat d'Allemagne, les hommes de Marco Rose s'installent, pour la première fois, en quatrième position. De leur côté, les protégés d'Edin Terzic glissent à la cinquième place.