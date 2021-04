"Des limites ont été franchies, c'est un no go", a déclaré Hansi Flick, qui "désapprouve absolument" les attaques sur les réseaux sociaux que subissent Salihamidzic et sa famille. Flick, en conflit sur la politique de recrutement avec Hasan Salihamidzic, a annoncé samedi dernier son intention de quitter le club en fin de saison, avant la fin de son contrat. Il peut auparavant décrocher un nouveau titre de champion d'Allemagne dès samedi, en cas de victoire à Mayence.

Les supporters, très majoritairement derrière l'entraîneur, ont lancé une pétition pour exiger le limogeage du directeur sportif. Une campagne d'injures et de menaces s'est également déchaînée contre lui en ligne. "Il est vrai que nous avons des points de vue divergents, mais ça ne nous a jamais empêchés de nous estimer personnellement", a assuré Flick. "Je connais son épouse, il a une belle famille (...) Malgré tout ce qui nous a opposé ces dernières semaines, (ces attaques) sont quelque chose que je désapprouve absolument", a conclu Hansi Flick.

