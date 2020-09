L'ambiance n'était à pas à la sérénité lundi au Bayern Munich. Au lendemain de la première défaite du champion d'Europe contre Hoffenheim (1-4), en championnat, un accrochage a eu lieu à l'entraînement entre Robert Lewandowski et le jeune Français Michael Cuisance. Ce dernier, rapporte le quotidien "Bild", aurait été victime d'un contact sur une action du Polonais.

Projeté à terre, le milieu de terrain tricolore s'est plaint de son traitement, et l'incident l'a d'autant plus déplu que son coéquipier ne s'est pas ému de l'avoir rudoyé. Transféré du Borussia Mönchengladbach l'an dernier et en difficulté depuis son arrivée en Bavière, Michael Cuisance a reçu un soutien qui compte à la fin de l'entraînement puisque le coach Hansi Flick l'a pris dans ses bras pour l'aider à tourner la page.