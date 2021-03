Benjamin Pavard n'affrontera pas le Borussia Dortmund. L'arrière latéral français, tout juste sorti de quarantaine après avoir été infecté au Covid-19, ne sera pas disponible pour participer samedi au "Klassiker", a annoncé vendredi Hansi Flick. "Vous devez augmenter la charge physique lentement", a déclaré l'entraîneur bavarois lors d'une conférence de presse, indiquant qu'il prévoyait de l'intégrer totalement au groupe la semaine prochaine, soit le 13 mars contre le Werder Brême.

Pour le remplacer à ce poste qui aura la lourde charge de tenter de canaliser le feu-follet britannique Jadon Sancho du BvB, l'entraîneur allemand ne dispose que peu de choix : il pourrait être tenté d'y titulariser à nouveau l'habituel central Niklas Süle ou Bouna Sarr recruté l'été dernier à l'Olympique de Marseille, qui n'a toujours pas fait ses preuves. Même si le "Klassiker" de cette année aura sans doute moins de saveur - la faute à un Dortmund sur courant alternatif ne pointant actuellement qu'à la 5e place, à 13 points du leader bavarois -, ce match "est toujours spécial" pour le Bayern, a estimé Flick.

"Chaque joueur est prêt pour ce duel" contre un adversaire "de grande classe" a-t-il prévenu, disant se méfier de l'attaquant norvégien Erling Haaland, actuellement en grande forme. "L'avenir lui appartient, s'il continue comme ça... il a tout ce qu'il faut pour cela", selon lui, notamment le sens du but, la rapidité et le mental. Le leader de Bundesliga ne pourra pas se permettre de faux pas dans la soirée, au risque de voir son dauphin Leipzig, actuellement à deux points, qui jouera quelques heures plus tôt à Fribourg, le rattraper dans la course au titre.

