Axel Witsel a été opéré avec succès du tendon d'Achille lundi. "L'opération s'est bien passée", a indiqué le Diable Rouge au-dessus d'une photo de lui dans son lit d'hôpital. "Maintenant je vais travailler dur pour récupérer et revenir encore plus fort qu'avant." Sa participation à l'Euro est cependant désormais très incertaine. Cette blessure "demande en général entre quatre et sept mois pour être guérie", avait déclaré dimanche le sélectionneur de la Belgique Roberto Martinez.