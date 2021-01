Le Bayern Munich a fait le travail. Grâce à une réalisation de Robert Lewandowski sur un penalty obtenu par Lucas Hernandez (13e), son 22e but de la saison en championnat, les Munichois se sont imposés (0-1) sur le terrain d’Augsburg. Malgré une très nette domination en première période, les hommes de Hans-Dieter Flick n’ont pourtant jamais réussi à tuer le match et auraient même pu concéder le match nul sans le raté d’Alfred Finnbogason sur un penalty concédé par Benjamin Pavard (76e). Un raté qui a permis à Manuel Neuer d’obtenir son premier clean-sheet depuis 11 journées en championnat et au Bayern de consolider sa première place au classement.