Le RB Leipzig n’a pas réussi à faire tomber Wolfsburg, toujours invaincu à domicile. Les joueurs de Julian Nageslmann ont pourtant tout donné au cours d’une seconde période qu’ils ont dominée de la tête et des épaules. Deuxième à un point du Bayern Munich, le RB Leipzig prend le risque de voir le Bayern Munich prendre le large demain après-midi en cas de victoire devant Fribourg. Les Bavarois seront d’autant plus motivés que le Borussia Dortmund a également calé, à domicile devant Mayence (1-1).

Côté Français, Wolfsburg-Leipzig a été marqué par le retour de blessure de Christophe Nkunku, auteur d’une magnifique entrée en jeu. Appelé à la rescousse à la mi-temps pour prendre le relai d’Emile Forsberg, l’ancien Parisien, qui n’avait plus joué depuis une blessure à la cheville contre le Bayern Munich le 5 décembre, n’a mis que quelques minutes pour permettre à son équipe de revenir à égalité. C’est lui qui a provoqué et frappé le coup-franc à l’origine du but de Willi Orban (54e). Il restait alors plus d’une demi-heure au RB Leipzig pour empocher la décision. Mais Dani Olmo (67e, 70e), Amadou Haidara (83e), Angelino (84e), Marcel Sabitzer (90e) ou encore Justin Kluivert (92e) n’ont pas réussi à inscrire un troisième but qui aurait pu permettre à leur équipe de prendre la tête de la Bundesliga.