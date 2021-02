Dans cette saison spéciale même le tout nouveau champion du monde des clubs connait des soucis. Diminué et sérieusement bousculé, le Bayern Munich a chuté face à l'Eintracht Francfort, samedi, dans le choc de la 22e journée de Bundesliga (2-1). Supris par les buts de Daicki Kamada (12e) et Amin Younes (31e), les joueurs d'Hansi Flick ont régi ensuite et réduit le score par Robert Lewandowski (53e) sans parvenir à égaliser. Ils restent leaders mais pourraient voir Leipzig revenir à deux longeurs. Francfort est quatrième.