Bundesliga

"Le choc Tolisso". Voilà comment la nouvelle est titrée par le quotidien Bild ce vendredi. Selon les informations du quotidien allemand, le milieu du Bayern Munich s'est gravement blessé, jeudi, à l'entraînement. Si le club bavarois n'a pas encore confirmé la nouvelle, Bild parle d'une possible absence de six mois. Ce qui signifierait donc une fin de saison anticipée et un forfait quasi certain pour l'Euro avec l'équipe de France.