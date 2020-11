Diaby, l'un des nombreux talents que le PSG n'a pas su retenir ces dernières années, a en revanche démontré toute sa capacité à exploiter par sa vitesse les espaces des défenses adverses. Dès la deuxième minute, il a lancé Leon Bailey en profondeur dans la surface. Le Jamaïcain n'a pas marqué, mais ce n'était que partie remise, puisque les deux hommes ont combiné à la 68e minute pour le but décisif du 3-2. Le même Diaby avait déjà offert le premier but (1-0) à Alario, auteur d'un doublé (27e et 41e). Julian Baumgartlinger (82e) a marqué le quatrième but de Leverkusen. Mönchengladbach a répondu par un doublé de Lars Stindl (18e sur pénalty et 29e) et un but tardif de Valentino Lazaro (90e+4).